Meloni convoca sindacati | Da riforma pensioni a extraprofitti | partita aperta

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Primo confronto al via per mercoledì prossimo tra Governo e. Lazione da parte del premier, che chiama al tavolo di palazzo Chigi i leader di Cgil, Cisl e Uil, cercherà di aprire così il primo canale di dialogo tra esecutivo e forze sociali per fare il punto sulle maggiori emergenze in campo, energia, inflazione e bassi salari. I tempi sono sincopati, la legge di bilancio incombe e gli stessi margini di manovra ristretti anche se il governo ha già disegnato una serie di interventi a sostegno della crisi. Ma al di là delle contingenze laappare di lungo periodo e si giocherà sulla possibilità’ delle parti di instaurare un confronto stabile, duraturo, trasparente e soprattutto ‘preventivo’ con cui riportare al centro dell’agenda politica il lavoro e i lavoratori. Intanto ...

LAPRESSE

Leggi Anchea Bruxelles: 'Interlocuzione franca e positiva, l'Ue ha capito che non siamo marziani' - Caro - energia, 'ora risposte concrete': 'Non disperderemo le risorse in bonus inutili' - Il premier ha scritto sui social: 'Il governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: ...Landini (Cgil): "Non ho sentito nulla su misure su altre risorse che debbono essere prese come extraprofitti e soprattutto sulla necessità di intervenire su ... Manovra, Meloni convoca i sindacati Primo confronto al via per mercoledì prossimo tra Governo e sindacati. La convocazione da parte del premier Meloni, che chiama al tavolo di palazzo ...(LaPresse) "Ieri la Presidente del Consiglio ha indicato che la prossima settimana ci sarà un incontro con le parti sociali e vogliamo capire ...