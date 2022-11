Marsiglia | Tudor risponde a Guendouzi VIDEO

...Un giorno prima era successa un'altra situazione ancora più grave con il, altra squadra francese, fuori anche dall'Europa League per un errore di calcolo. La squadra di Igorha perso ...In zona inter...media sarebbe l'incrocio con il Tottenham (che ha vinto il suo girone in zona Cesarini espugnando nei secondi finali il campo deldi Igor). Gli Spurs sono un'ottima ...Il pronostico di Marsiglia-Lione, match valido per il 14° turno di Ligue 1 in programma domenica 6 novembre alle 20:45: buona la combo 1X+GOAL ...Il tecnico ha risposto alle parole del centrocampista francese, che aveva parlato di mancanza di comunicazione in occasione della rete del 2-1 subita all'ultimo minuto contro il Tottenham ...