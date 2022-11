Juve - Inter | quote maggiorate per i segni 1 e 2 con 888Sport

...SEGNO 2 LINK DI VERIFICA 19.00 (da 3.15) 12.00 (da 2.25) VERIFICA 3.20 2.35 VERIFICA 3.20 2.35 VERIFICA Altre quote di 888Sport L'parte di poco in vantaggio a 2.25 diversamente dalla...Abbiamo grandissimo rispetto dellama non paura. Sarà una gara importantissima per entrambe', ha esordito l'allenatore nerazzurro. Juventus -, Bastoni in dubbio ma c'è Brozovic: le scelte ...MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo cosa rappresenta il derby d’Italia, una partita sentita dalla tifoseria e dalla società Loro sono in salute e conosciamo le difficoltà. E’ una squadra in ripresa e con u ...L’Inter cerca la quinta vittoria di fila e proverà a conquistarla a Torino, nel derby d’Italia contro la Juventus. «Sappiamo cosa rappresenta la partita, ...