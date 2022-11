Fuori i guerrafondai da questa piazza I pacifisti urlano contro Letta

(Di sabato 5 novembre 2022) Il segretario del Partito Democratico, Enrico, contestato e insultato durante la manifestazione per la pace in Ucraina organizzata a Roma. "Enricosei un assassino,o", le parole usate da un gruppo di manifestanti che ha puntato il ditola posizione del Pd reo di aver sostenuto l'invio di armi e il sostegno militare al governo di Kiev.

Il Fatto Quotidiano

