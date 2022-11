Frasi sulla paura di amare | di soffrire e di sbagliare

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) Laè uno dei sentimenti più antichi che da sempre accompagnano l’uomo. Le sue sfaccettature sono infinite e spesso è complicato affrontarla. Leci raccontano il timore di affrontare i sentimenti per qualcuno, ma anche il terrore di non riuscire a farcela, quello di perdere qualcuno oppure di. Non a caso sono tantissimi gli autori, poeti, intellettuali e artisti che hanno raccontato la, ma soprattutto il modo per sconfiggerla. DiLei ha raccolto le più belle citazioni, gli aforismi e le, per spiccare davvero il volo e farcela, nonostante tutto e tutti!diL’amore può essere straordinario, ma ...