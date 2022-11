ATP Parigi-Bercy 2022 | Tsitsipas raggiunge Djokovic in semifinale Auger-Aliassime e Rune ancora una volta contro

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Si sono delineate le semifinali del Masters 1000 di. Purtroppo tra i migliori quattro del torneo francese non ci sarà Lorenzo Musetti, che si è dovuto arrendere nettamente a Novakcon il punteggio di 6-0 6-3. Una partita che ha visto il serbo dominare nella prima frazione, mentre nel secondo set il toscano ha avuto anche un break di vantaggio, prima di subire la furiosa rimonta dell’ex numero uno del mondo. Inadessose la vedrà con Stefanos. Il greco ha giocato un’ottima partital’americano Tommy Paul, imponendosi per 6-2 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Sarà l’undicesima sfida in carriera tra, con il serbo che ha vinto per ben otto volte. ATP ...