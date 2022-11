X Factor 2022 | tra il ritorno di Morgan e il gelo tra Francesca Michielin e Rkomi

di Arianna Ascione I voti ai protagonisti del secondo appuntamento in diretta del talent show di Sky. Eliminato iako, del team Rkomi 1 di 8 Fedez, voto: 6 Pareva fossero diventati amici fraterni, ...Per il suo secondo appuntamento Live, "X(ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW) punta sull'effetto nostalgia, con un'intera puntata dedicata alla cosiddetta "MTV Generation". Davanti ad alcuni degli storici ...Era a tema MTV Generation, la seconda puntata Live di X Factor 2022, che tuttavia si è rivelata un’arma a doppio taglio, se non proprio una «maledition» per tanti concorrenti. Dopo l’opening sulle ...X Factor 2022 secondo Live: le nostre pagelle, il commento della puntata, i promossi e i bocciati tra concorrenti e ...