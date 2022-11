VIDEO Da Pobega a Dumfries | la maglia dell’Olimpia ai giocatori di Milan e Inter

La Gazzetta dello Sport

Volevamo fare una grande partita e lo abbiamo fatto', spiega a Prime. Sugli ottavi: 'L'anno ... Kjaer, Tomori, Theo Hernandez (33' st Ballo - Touré); Bennacer (24' st), Tonali; Rebic, ...Presenti al Mediolanum Forum di Assago, Tommaso, calciatore del Milan, insieme ad André Onana, Hakan Calhanoglu, Stefan De Vrij e Denzel ... Da Pobega a Dumfries: i giocatori di Milan e Inter ricevono la maglia dell'Olimpia Il centrocampista del Milan è intervenuto in mix zone per commentare la sconfitta subita contro il Torino per 2-1.Una sconfitta esterna per i rossoneri che mancava da quasi un anno: era, infatti, il 2 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...