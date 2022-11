Un tir prende fuoco improvvisamente | paura sulla tangenziale di Benevento

Leggi su anteprima24

Momenti diquesta mattinadi, nel tratto compreso tra Castel Del Lago e San Giorgio del Sannio. Un tir, per cause ancora da accertare, è andato in fiamme. Sul posto sono subito accorsi i vigili deldel Comando Provinciale dioltre alla polizia stradale. Fortunatamente il conducente del mezzo interessato non è rimasto ferito. I pompieri hanno scongiurato che l'incendio investisse tutto il camion con il suo carico. Per i mezzi in transito sono state stabilite uscite obbligatorie e percorsi alternativi, ma i veicoli all'interno del tratto di strada chiuso sono rimasti bloccati e si registrano code di oltre cinque chilometri.