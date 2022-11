The Witcher | una petizione per far tornare Henry Cavill nel ruolo di Geralt

(Di venerdì 4 novembre 2022) Qualche giorno fa il mondo del web è stato scosso dall’annuncio ufficiale riguardante la sostituzione del volto didi Rivia nella serie TV The. La società americana ha confermato ufficialmente la sostituzione dicon Liam Hemsworth che vestirà i panni del Lupo Bianco. Ma il web non è per niente d’accordo e ha lanciato unaper riportarenei panni del cacciatore di mostri. Thenon farà più parte del cast Thenei panni diNetflix ha annunciato ufficialmente l’abbandono didal cast di The ...

La serie animata ispirata al prodotto cult coreano è prodotta da Studio Mir, lo studio di "DOTA: Dragon's Blood" e ": Nightmare ofWolf". Attualmente serializzato su LINE Manga e Naver ...Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O'Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (3: Wild Hunt), Kyle Soller ...Ecco chi si occuperà della direzione della nuova saga di The Witcher. Lo scorso marzo CD Projekt Red aveva annunciato di essere al lavoro su un quarto gioco della serie di The Witcher che darà inizio ...Cavill: "La parte più difficile per me è stata trovare quell'equilibrio tra la visione degli showrunner e il mio amore per i libri".