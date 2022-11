Taglio cuneo fiscale e premi produttività | cosa cambia nel 2023

(Di venerdì 4 novembre 2022), incentivi all’occupazione e aiuti alle famiglie grazie ad un rafforzamento del welfare aziendale e delle misure di esenzione sui fringe benefit. Quelle appena citate sono alcune delle priorità in materia di lavoro e fisco che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato nel suo discorso alla Camera dei deputati lo scorso 25 ottobre, come parte integrante del programma di governo.Nel suo intervento a Montecitorio, iler si è concentrato su altri temi che faranno parte dell’agenda dell’esecutivo, alcuni di questi oggetto di recenti interventi legislativi. Si pensi, ad esempio, alla conciliazione vita – lavoro, interessata dal Decreto – legislativo 30 giugno 2022 numero 105 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa ...

Formazione Anicia

I temi sul tavolo Sul tavolo dell'incontro al ministero del Lavoro ci sarà un pacchetto di temi: daldelfiscale contributivo alle nuove regole sulle pensioni, dal rafforzamento dei ...... praticamente destinati a essere "assorbiti" da indicizzazioni delle pensioni edelfiscale. Ecco perché l'esecutivo sta lavorando ad una revisione del Superbonus 110% e del reddito di ... Stipendi e nuovo taglio del cuneo fiscale targato Meloni: di quanto aumenterebbero Calcolo Riforma pensioni, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi evidenzia che occorre evitare le battaglie identitarie da parte dei partiti ...“I pochi soldi che ci sono serviranno a coprire il taglio delle bollette per chi è in difficoltà”. Tra i punti che che verranno toccati in vista della legge di bilancio ci sono anche le pensioni, così ...