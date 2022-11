ilGiornale.it

... e Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale e deputato didal 13 ottobre scorso. ... E le pene sono sproporzionate: la reclusione dai tre aianni o una multa dai 1.000 ai 10.000 euro. ...... il quotidiano e gli allegati in digitalegià abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Le correzioni di FI alle norme sui rave.: "Le intercettazioni resteranno" Rave party, la ... "Sei di Fdi Ti accoltello": la minaccia choc dei collettivi rossi CASERTA - Della Rocca: "Migliaia gli operatori che anche in Terra di Lavoro hanno atteso questo contratto". Un contratto che arriva anche in un momento delicato in cui ci sono tante criticità, amplifi ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...