(Di venerdì 4 novembre 2022) Il tribunale di Roma haa 2e sei mesi l’imprenditore napoletano, accusato diin uno dei filoni della maxindagine sul caso. Si tratta della tranche del procedimento che coinvolgeva anche l’ex dirigente della centrale unica di acquisti della Pa, Marco Gasparri, che ha già patteggiato una condanna a 1 anno e 8 mesi. Gasparri, nella fattispecie, ha accusato l’imprenditore di avere ricevuto da lui, dal 2012 al 2016, complessivamente 100mila euro in cambio di notizie e aiuti relativi ai bandi di gara in. I giudici hanno escluso la responsabilità della societàGestioni. La sentenza è stata emessa dall’ottava sezione penale del Tribunale di Roma dopo una camera di consiglio durata oltre due ore. Per ...

Processo Consip, Alfredo Romeo condannato a 2 anni e mezzo per corruzione Il tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e sei mesi l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, accusato di corruzione in uno dei filoni della maxindagine sul caso Consip. Si tratta della tranche del ...