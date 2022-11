Ponte Stretto | Legambiente | è inutile | meglio le ferrovie

"Il Paese non ha bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come ilsullodi Messina, ma di interventi concreti a partire da una massiccia cura del ferro e dal potenziamento del trasporto via nave". E' quanto afferma Legambiente in una nota secondo la ...... Sicilia e Calabria, per fare il punto sul progetto delsullodi Messina . Un'opera, sottolinea Legambiente , utile solo a buttare al vento altri soldi pubblici, dopo il miliardo di ...per fare il punto sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. In dettaglio secondo Legambiente bisogna rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e ...Appello dell'associazione al Governo: «Abbandoni l'idea e concentri le risorse per opere che servono alla Sicilia e alla Calabria» ...