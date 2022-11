(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – “Inabbiamo già attivato diversi piani didelledi, grazie allo stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle cronicità siamo in fase avanzata”. Lo ha detto l’Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali della, Mario, a margine della presentazione dell’analisi “Cure mancate e Pdta per la cronicità” realizzata da Salutequità e delle proposte dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità” tenutasi presso l’hotel Nazionale di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali dellaSardegna, Mario, a margine della presentazione dell'analisi "Cure mancate e Pdta per la cronicità" realizzata da ...Così Mario, assessore Igiene, Sanità e Politiche sociali dellaSardegna, questa mattina a margine della presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da ... Nieddu (Regione Sardegna): “Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa” (Adnkronos) – “In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno.(Adnkronos) - “L’abbattimento dei tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie è una priorità sulla quale stiamo ponendo la massima attenzione. Avevamo iniziato ...