Lappi va in Hyundai?

...Esapekkanon fosse contento di essere rimasto a casa per far posto ad Ogier nelle ultime tre gare stagionali lo si era capito, ma che andasse via dal team giapponese per passare alla...SORDO60 9 E.Toyota 58 10 G. GREENSMITH Ford 36 11 S. LOEB Ford 35 12 O. SOLBERG33 13 P. LOUBET Ford 31 14 A. MIKKELSEN Skoda 25 15 E. LINDHOLM Skoda 14 16 A. FOURMAUX Ford 13 ...L'addio di Tanak dalla Hyunda i ha ovviamente fatto partire il valzer del mercato piloti, ed un rumor sta girando forte in questi giorni, quello che Lappi potrebbe emigrare ad Alzenau. Che Esapekka La ...Ma secondo Dirtfish, in Hyundai Motorsport approderà Esapekka Lappi, in uscita dal team Toyota, dove avrebbe un programma parziale (infatti Ogier farà ancora un’annata incompleta). Dunque Lappi farà ...