La Fortezza | due vini di eccellenza sbancano al Merano Wine Festival

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Excellence is an attitude”, è il pay-off del. Ed è un motto che calza bene anche per La. Vincere alla lunga è un obiettivo, ottenere riconoscimenti all’esordio è un grande successo. Quello di Laè ormai sotto gli occhi di tutti. Altro appuntamento dedicato al vino e ancora una volta la cantina di Enzo Rillo si ‘regala’ nuovi attestati che ne accrescono la percezione di un brand che sembra non voler arrestare la propria escalation. Al, uno dei più importanti eventi del settore, la cantinacola di Torrecuso si è accomodata, tanto per rimanere in tema, al tavolo dei grandi: oltre alla partecipazione attraverso Casa Sannio, tappeto rosso per ...