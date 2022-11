Il sogno di Garnacho | gol in Europa League ed esultanza ‘alla Ronaldo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) La fase a gironi diè andata in archivio, sono arrivati tutti i verdetti delle squadre qualificate, le retrocesse in Conferencee le escluse. Una squadra che si è messa in mostra ed è una seria candidata per la vittoria della competizione è il Manchester United. L’ultima giornata ha lanciato un nuovo talento: Alejandro. La squadra di ten Hag è in grande ripresa dopo l’iniziale periodo di crisi, è tornata molto competitiva anche in Premier. Il Girone E si è concluso con due squadre in testa alla classifica: il Real Sociedad e proprio il Manchester United. Il primo posto è stato a favore degli spagnoli, lo United è stato beffato per la differenza reti. I Red Devils sono reduci da 5 vittorie consecutive, il ko iniziale contro il Sociedad ha fatto la differenza. La ...