Basket | EuroCup Women 2022-2023 | Sassari perde nettamente contro il Villeneuve d’Ascq

(Di venerdì 4 novembre 2022) Niente da fare per la Dinamonella seconda giornata della fase a gironi dell’. Al Pala Serradimigni le ragazze di Antonello Restivo perdono per 77-56ile subiscono la seconda sconfitta in altrettante partite nella competizione europea. Fondamentali i 18 punti di Kamiah Smalls e i 16 di Janelle Salaun. Alle sarde non bastano invece i 12 punti di Elie Gustavsson e gli 11 di Joyner Holmens.inizia alla grande e in pochi minuti vola sull’8-0 soprattutto grazie a un’ottima Makurat. Il gruppo di Meziane prova ad accorciare con Salaun e Diaby, ma subito dopo una tripla di Gustavsson e un layup di Carangelo permettono alla squadra di casa di andare sul +9 (13-4). Il quarto ...

