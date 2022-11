Accensione dei termosifoni | tre province campane pronte al via

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sei zone, quelle utilizzate per suddividere l’Italia secondo la differenziazione climatica della nazione, quella utile per regolamentare l’dei. Un tasto delicato in un periodo di rincari energetici e idee di risparmio per le famiglie. Limiti di temperature con la riduzione di un grado e riduzione delle ore di, per un massimo di 13 ore giornaliere: misure utili per cercare di contrastare l’arrivo di bollette che si preannunciano pesanti. Nella segmentazione, la Campania è suddivisa tra le zone C e D. Nella prima sono finite Napoli e Caserta, con 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo. Avellino, Benevento e Salerno in Zona D con 11 ore giornaliere a partire dall’8 novembre al 7 di aprile. Temperature meno rigide in autunno e questa crisi energetica, hanno ...