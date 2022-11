Sicurezza | Pd verso presentazione emendamento soppressivo dl rave a Senato

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - La linea del Pd è quella dell'abrogazione, della cancellazione del provvedimento ed è probabile, spiegano fonti parlamentari dem all'Adnkronos, che il primo atto sul dl-incardinato al- sarà quello delladi undella norma. Già alla Camera oggi la capogruppo Debora Serracchiani ha annunciato unabrogativo del dlche verrà presentato nel primo provvedimento utile all'esame dell'aula di Montecitorio, il dl Aiuti ter. A palazzo Madama, la decisione non è ufficiale anche perché l'iter del dlnon inizierà prima di una decina di giorni: si devono insediare le commissioni la prossima settimana, poi dovrà essere assegnato il decreto ad una commissione e quindi si ...

Garmin, tra tecnologia e sicurezza verso EICMA 2022 - Componenti & Tech