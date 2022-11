Scandalo false fatturazioni in Serie A | le richieste per dirigenti e calciatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel mondo del calcio italiano continuano a tenere banco situazioni extra-campo, sono arrivati nuovi aggiornamenti sullodelle. La stagione entra sempre più nel vivo, il campionato diA è arrivato nel rush finale prima della lunga pausa per lasciare spazio al Mondiale. E’ bellissima la corsa al primo posto, il Napoli è la favorita dopo un inizio di stagione entusiasmante, l’ultimo ko del Milan ha peggiorato la situazione dei rossoneri. L’Atalanta continua a confermarsi una grande realtà inA, positivo anche il rendimento di Lazio e Roma. L’Inter è in risalita dopo un periodo di grande crisi, la Juventus è reduce da tre vittorie consecutive ma non sembra avere le carte in regola per tornare in corsa per lo scudetto. E’ comunque una candidata al quarto posto. Foto ...