Rubò una macchina parcheggiata a Laviano | obbligo di firma per un 50enne

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È stato individuato e fermato dai carabinieri, il, sorpreso a rubare una borsa all’interno di unae ora sottoposto all’dipresso la caserma carabinieri. L’uomo, unnapoletano, originario di San Giuseppe Vesuviano, è stato individuato grazie ai controlli del territorio e a seguito delle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione di Contursi Terme agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli. Arrestato dai militari, per il, autore del furto, che nelle scorse ore è stato condotto presso il tribunale di Salerno dove è stato sottoposto a processo con rito per direttissima, il giudice ne hanno disposto ...

Ha creato anchesocietà per emettere fatture false a CTrends per nascondere i pagamenti illeciti di Baker a Prasad, consentendo a Baker di rivendicare centinaia di migliaia di dollari di ...Gli autori di Salvezza , raccontanostoria che divise l'opinione pubblica internazionale. È la vera, incredibile storia di Vincenzo Peruggia, l'uomo che il 21 agosto del 1911la Gioconda per ...