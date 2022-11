Per "Il re muore" di Ionesco Maurizio Scaparro torna alla Regia

Un runner di 36 anni, Francesco Agosta, originario di Taranto e residente di Pieve del Grappa in Veneto, è morto oggi pomeriggio poco dopo le 16 in allenamento a Possagno. Si è sentito male ed è stato ...A distanza di sessant'anni dalla prima mondiale de Il redi Eugène Ionesco, Maurizio Scaparro torna alla regia affrontando questo lavoro più che mai ...profonda e quanto mai necessariacercare ...Un runner di 36 anni, Francesco Agosta, originario di Taranto e residente di Pieve del Grappa in Veneto, è morto oggi pomeriggio poco dopo le 16 in allenamento a Possagno. Si è sentito male ed è stato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...