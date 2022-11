Patrizia Rossetti a cuore aperto | “Non lo fare ti prego” | confessione prima della diretta VIDEO

Leggi su direttanews

(Di giovedì 3 novembre 2022)si é lasciata andare ad una lunganella notte che potrebbe influenzare il televoto ancora. Scopriamo di più.news 03 11 22 (Twitter)All’internocasa del Grande Fratello si sta per scommettere su chi uscirà stasera. Nella nuovainfatti che andrà in onda tra poche ore il televoto sarà ad eliminazione perciò un vippone tra quelli in gara sarà costretto a varcare la porta rossa e a tornare definitivamente a casa. Lo sfogo e ladidi qualche ora fa potrebbe avere in qualche modo influenzato l’esito del televoto. Scopriamo insieme perché. Laè una concorrente ...