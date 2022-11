Papa in Bahrein | rivalità e populismi mettono a repentaglio sicurezza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Oggi "assistiamo con preoccupazione alla crescita, su larga scala, dell`indifferenza e del sospetto reciproco, al dilatarsi die contrapposizioni che si speravano superate, a, estremismi e imperialismi cheladi tutti". Ad affermarlo èFrancesco nel suo primo discorso in, dove è in visita per il suo 39.mo viaggio apostolico internazionale. Parlando nel cortile del Palazzo Reale, per la cerimonia di benvenuto e l`incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico, Francesco ha fatto riferimento alle tradizioni secolari delricordando che la sua "più grande ricchezza risplende nella sua varietà etnica e culturale, nella convivenza pacifica e nella tradizionale ...

Pace, dialogo, fratellanza. Sono questi i temi delle prime parole pronunciate daFrancesco in. Ma anche rispetto dei diritti umani e condanna della pena di morte in un Paese in cui invece vige la pena capitale.Francesco, nel primo discorso al Palazzo reale di ...Lo ha dettoFrancesco in un passaggio del suo primo discorso ufficiale indove ha iniziato il suo nuovo viaggio apostolico internazionale, incontrando le autorità locali e la società ...Manama, 3 nov. (askanews) - "Ho nel cuore il dolore per tante situazioni di conflitto. Guardando alla Penisola arabica, i cui Paesi desidero salutare con cordialità e rispetto, rivolgo un pensiero spe ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...