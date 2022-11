Morgan furibondo con Massimo Gramellini | “Ma come si permette? Ha praticamente scritto che sono un pezzo di mer*à | è pazzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Questo si chiama, una persona che non conoscevo. Mi hacheundi mer*a…Questo meccanismo di dire ‘è un grande artista…’, è un meccanismo per potersire la diffamazione”. Non nasconde la rabbia, in arte Marco Castoldi, e – ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 – si lascia andare ad un duro sfogo contro il giornalista del Corriere della Serache, nel suo editoriale di questa mattina, pubblicato in prima pagina, ha espresso le sue critiche contro la decisione del governo Meloni di includere l’artista nella squadra. “Per supplire alla chiusura dei rave party, il governo sembra intenzionato a farsene uno in casa, nominando Marco Castoldi, ...