LIVE Lazio-Feyenoord 0-0 | Europa League calcio in DIRETTA | biancocelesti vicini al gol

34? Pericoloso il: palla filtrante per Danilo, che al limite dell'area si gira e tira, conquistando und'angolo. Momento favorevole ora per gli olandesi. 31? Manuel Lazzari è il primo ammonito dell'incontro. L'italiano dopo esser stato saltato da Paixao, ha scelto di fermarlo con una trattenuta, punita con il giallo da Peljto. 30? Passato un terzo del tempo di gioco. Partita che rimane bloccata sullo 0-0 nonostante le diverse occasioni da entrambe le parti. 29? Gioca a memoria lasulla corsia di sinistra con gli inserimenti di Basic, che gli permettono, dopo lo scambio con Zaccagni di crossare al centro, dove però non ci può arrivare nessuno. 26? La formazione di casa ha mantenuto il 56% del possesso di palla fino ad ora, ma le migliori occasioni le ha avute ...