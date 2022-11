Lazio | Sarri | «Oggi non ho visto presunzione da parte nostra»

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha analizzato la sfida tra Feyenoord e, che è costato l’eliminazione in EL. Queste le sue parole in conferenza. ATTEGGIAMENTO – «Non ho, perchéla squadra ha fatto una partita tosta. Poi cinque minuti di difficoltà te li devi aspettare. Abbiamo costruito cinque palle gol e concesso pochissimo agli avversari. Houna squadra bella, pronta a giocare a calcio e a lottare. Non c’era l’atteggiamento dell’ultima mezz’ora con la Salernitana. L’Europa L’eague l’abbiamo compromessa con una partita, ma il resto fadella normalità. Un torneo che si fa in sei gare, una sfida in cui non solamente perdi, ma comprometti le cose ti mette in grande difficoltà». STATO D’ANIMO – «Questa è una gara in cui non c’è da colpevolizzare i ...

ROMA - L'ha fatta grossa, la. E' avvilente la retrocessione in Conference per come è avvenuta, in un girone iniziato da ... Sarebbe bastato un pareggio e inveceha perso nella bolgia dantesca ...La più importante notte europea per lanegli ultimi mesi ha un finale amarissimo: sconfitta 1 - 0 in casa del Feyenoord, la bandaè condannata dalla differenza reti non solo a dire addio all'agognato accesso agli ottavi di ...La differenza reti condanna la Lazio che perde col Feyenoord ed esce dall'Europa League: Conference come premio di consolazione ...Pur perdendo contro il Feyenoord, la Lazio poteva sperare in due risultati su tre nella sfida fra Midtjylland e Sturm Graz. Solo una vittoria dei danesi l’avrebbe eliminata in caso di sconfitta al De ...