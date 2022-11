Lazio | Lazzari | «Con il Feyenoord ci giochiamo tutto Vogliamo rialzarci»

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Manuel, esterno della, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita contro il Feyenoord in Europa League: 'Sappiamo che sarà una partita difficile, ci giochiamo tutto in uno stadio ...L'esterno dellaManuelha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Feyenoord. Le dichiarazioni Le parole diprima di Feyenoord: PRE PARTITA - 'Sappiamo che sarà una ... Lazio, Lazzari: "Vogliamo la qualificazione. Derby Questa per noi è la partita più importante"