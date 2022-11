Calciomercato.com

... mostra di avere sempre le idee chiare nel traffico emolti palloni. Ora bisogna insistere su di lui Locatelli 7 Deputato al controllo di Verratti quando lapressa alta, fa da schermo ...In&Out Unadecimata dagli infortuni gioca leggera contro un Psg orfano dello squalificato ... La squadra di Allegri, con la sorpresa - Chiesa in panchina,Locatelli, ma deve fare a meno ... La Juve recupera Bremer, Di Maria e Vlahovic: il piano di Allegri verso l'Inter L'eterna rivalità tra bianconeri e viola è arrivata fin sugli spalti lettoni: un dettaglio non è sfuggito alle telecamere ...16:39 - LAVORO DI SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI - La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Subito al lavoro la Juve, dopo la partita di ...