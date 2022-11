Ilary Blasi e le borse ‘sequestrate’ da Totti | ‘Lui le aveva nascoste nella SPA’

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha finalmente riavuto le sueindietro, ma non è stato Francescoa riconsegnarle. Non è stato l’ex Capitano della Roma a restituire lefirmate alla sua ex moglie. Le avrebbe infatti ritrovatein un posto inimmaginabile. LeSpa di casa: la porta era chiusa a chiave Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Francesconon avrebbe mai restituito alla conduttrice le suefirmate.le avrebbe trovate all’interno della Spavilla all’Eur dove lei continua a vivere con i figli, mentreè in cerca di una nuova casa con la compagna Noemi Bocchi. Secondo ...

è stata avvistata in un locale di Roma con un nuovo, misterioso cavaliere. Si tratta della sua nuova fiammaè stata avvistata a Roma in compagnia di un uomo che, secondo ..."Ilary Blasi esce con un altro uomo": così l'account social del settimanale Diva e Donna lancia il servizio dedicato ad una presunta nuova frequentazione della showgirl dopo la burrascosa fine del… ...Blasi ed Edmondo I., alla fine, sono andati via dal ristorante separatamente. Che sia la persona che la sta supportando per l'acquisto di un immobile a Milano Potrebbe darsi. Su Instagram - come ...