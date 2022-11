L'HuffPost

... Zuppi: 'Vigileremo sui diritti di tutti' La '', cosa farà la premier su tasse e pensioni:... Non c'è una data x che farà vedere a tutti e tutti che non abbiamo piùdella nostra ...È interessante notare che anche la principale organizzazione imprenditoriale italiana, Confindustria , ha condiviso la richiesta di rinegoziare idell'accordo Ue a causa dell'aumento dei ... Fondamenti di Melonomics. Ventuno miliardi di extradeficit e taglio a Superbonus e Reddito in manovra Domani la Nadef in Cdm. Il quarto decreto aiuti slitta alla prossima settimana. Priorità assoluta all'emergenza bollette. Il viceministro Maurizio Leo: ...