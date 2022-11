David Letterman a Kiev per intervistare Zelensky

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Il popolare conduttore americanosi è recentemente recato aperil presidente ucraino Volodymyr. Lo riporta il sito specializzato ‘Hollywood Reporter’. Mentre il presidente guida gli sforzi del suo Paese nella lotta contro la Russia, e lo scontro tra le due nazioni è al suo decimo mese, il popolare conduttore realizzerà un’intervista faccia a faccia, che si svolgerà come un episodio autonomo della trasmissione ‘My Next Guest Needs No Introduction’ (Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni, ndr) prima della fine dell’anno (non è stata fissata una data specifica). L’intervista sarà la prima dello spettacolo con un capo di Stato in carica.ha intervistato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ...

Sky Tg24

Volodymyr Zelensky si siederà davanti aper una puntata speciale di My next guest needs no introduction (in italiano Non c'è bisogno di presentazioni ) lo show del popolare presentatore americano su Netflix.si è ...Il popolare conduttore americanosi è recentemente recato a Kiev per intervistare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il sito specializzato 'Hollywood Reporter'. Mentre il presidente guida gli sforzi ... David Letterman intervisterà Zelensky per My next guest needs no introduction Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Il popolare conduttore americano David Letterman si è recentemente recato a Kiev per intervistare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il ...Il popolare presentatore americano si è recato a Kiev per incontrare il presidente ucraino. Lo show, quattro volte nominato agli Emmy, è disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app s ...