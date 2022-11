Anzio | spintoni ai carabinieri per disfarsi della droga | due pusher in manette

(Di giovedì 3 novembre 2022)– Idel Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due persone, un cittadino nordafricano 53enne e un italiano 43enne, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ihanno notato in via dei Fenicotteri, località Marina Tor San Lorenzo, i due soggetti nei pressi dell’ingresso di un’abitazione. I militari insospettiti decidono di sottoporre i due uomini ad un controllo. Il 53enne alla vista deiha opposto resistenza e li ha aggrediti fisicamente con, tentando didi un paio di involucri che aveva nelle mani; il 43enne, è entrata nell’abitazione del 53enne ed uscito con un marsupio. Ai militari non è ...

