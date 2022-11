A me m' ha rovinato la pandemia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022) “A me m’hala guera” diceva Ettore Petrolini. A me m’hala, dico io. Non riesco più a partecipare alla messa con serenità, circondato da mascherati (ancora? Ancora!) e dopo aver tuffato invano il dito nell’acquasantiera (ancora vuote? Sì, molte sono ancora vuote). Non riesco più a prendere un treno, e magari per andare in centro a Roma il treno sarebbe comodo. Hanno smesso di pretendere lasciapassare e mascherine ma dal giorno in cui il Leviatano diede l’ordine di chiudersi in casa non sopporto la minima imposizione, nemmeno l’obbligo di prenotazione (come mai sui treni a lunga percorrenza non si può fare il biglietto a bordo? Se c’è posto qual è il problema? E se non c’è posto perché non posso viaggiare in piedi come si è sempre fatto?). Fatico anche a prenotare un albergo, per turbarmi basta mi chiedano il ...