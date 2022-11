Visibilia | la società fondata da Daniela Santanché dichiarata fallita | la storia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una vicenda complicata, come tutti le questioni amministrative e finanziare.Editore,che aveva come primo azionista fino ad alcune settimane fa la senatrice Fdi e neoministra del ...

La Procura di Milano h a presentato istanza di fallimento per laeditore, fondata da Daniela Santanché , attuale ministro del Turismo. La richiesta deriva dallo stato di insolvenza dell'azienda nei confronti del fisco. Santanché ha dismesso le ...Una vicenda complicata, come tutti le questioni amministrative e finanziare.Editore,che aveva come primo azionista fino ad alcune settimane fa la senatrice Fdi e neoministra del Turismo Daniela Santanché, e da lei fondata, "versa in evidente e manifesto ...