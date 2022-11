Ventenne accoltellato a Trastevere | è caccia agli aggressori

Fanpage.it

Milano, uomo accoltella cinque persone al centro commerciale: almeno 3 feriti L'orrore di Justine, mamma: scompare nel nulla dopo la discoteca. 'Stuprata e uccisa da un amico' Cosa è ...Quest' ultimo,, venne assassinato il 24 febbraio 2020 a Terrasini ( Palermo ), dal cugino ... avrebbe colpito la vittima con calci e pugni mentre il cugino lo avrebbe. I due Mule',... Ventenne accoltellato all'addome per una lite condominiale a Trastevere: soccorso in codice rosso Il ragazzo, ferito all'addome, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale .... La vittima è un ragazzo di 22 anni , che è stato accoltellato all'addome e trasportato in codice rosso, ma non sare ...Paura a Trastevere dove un ragazzo di vent’anni è stato ferito a coltellate e trasportato in ospedale in codice rosso ...