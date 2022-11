Tutte le qualificate agli ottavi di finale | chi può prendere il Napoli?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ilperde contro il Liverpool, ma conferma il suo primo posto nel girone A di Champions League. Ad Anfield la partita termina 2-0: dopo una rete annullata a Ostigard al 53esimo per fuorigioco i Reds ci credono e conquistano la vittoria nei minuti finali: sblocca il risultato Salah al 85?, raddoppia il subentrato Nunez al 98?. Non cambia la classifica:primo a pari punti con il Liverpool, decisiva la differenza reti a vantaggio degli azzurri. FOTO GETTY – OsimhenLe possibili avversarie del: In attesa delle ultime partite di domani sera si iniziano a delineare le possibili prime e seconde dei gironi di Champions. Il sorteggio deglidiavverrà il 7 novembre alle ore 12.00 CET a Nyon, in Svizzera. Ecco, dunque, che a fronte del primo ...

LE SQUADRE BRUGGE TOTTENHAM, FRANCOFORTE, MARSIGLIA O SPORTING LISBONA SALISBURGO (se batte il Milan) REAL MADRID, LIPSIA O SHAKHTAR DONETSK PSG O BENFICA BORUSSIA DORTMUND Si è concluso oggi il girone B di Champions League con gli ultimi verdetti. Il Porto si qualifica al primo posto, il Bruges come seconda. Atletico Madrid terzo e dunque fuori Il Cholo perde in Portogallo e abbandona le competizioni europee. La squadra di Conceicao chiude in testa il girone grazie al pareggio senza reti tra il Bayer (andrà in Europa League da terzo) e i bel