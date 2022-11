Razzo cinese in caduta libera tra il 4 e il 5 novembre | anche l' Italia nell' area di possibile impatto

Ancora una volta uncadrà sulla terra in maniera incontrollata . Si tratta delLunga Marcia 5B che dopo aver completato la sua missione rientrerà sul nostro pianeta - stimano gli esperti - tra il ...... dopo il lancio del modulo - laboratorio Mengtian avvenuto il 31 ottobre 2022 , c'è ancora una volta il problema del rientro non controllato delspazialeLunga Marcia 5B che potrebbe ...Ancora una volta un razzo cinese cadrà sulla terra in maniera incontrollata. Si tratta del razzo Lunga Marcia 5B che dopo aver completato la ...Ancora una volta un razzo cinese cadrà sulla terra in maniera incontrollata. Si tratta del razzo Lunga Marcia 5B che dopo aver completato la sua missione rientrerà sul ...