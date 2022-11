Marco Masini a Verissimo | momento difficile per il cantante | confessione drammatica

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 2 novembre 2022) A, ospite di Silvia Toffanin è stato, ilè tornato a raccontarsi: la suaOspite nello studio Mediaset diè stato lui a fare il suo esordio ormai anni fa. A Silvia Toffanin,ha raccontato undella sua vita che ha naturalmente coinvolto la sua carriera da. In occasione della presentazione della sua autobiografia, L’Altalena,è stato ospite anella puntata andata in onda Sabato 29 Ottobre 2022. In studio, ilha ripercorso alcuni dei momenti salienti che hanno caratterizzato ...