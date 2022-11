Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale | l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 2 novembre 2022)dicon le, è statoin gravi condizioni dopo essere statoda un’. A rivelarlo tramite una nota del programma è stata la conduttrice Milly Carlucci: “Purtroppoha recentemente avuto tre episodi di. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”. Il modello aveva partecipato a una delle edizioni più celebri del programma, quella del 2016, doveottenne la medaglia di bronzo, classificandosi in coppia con la maestra Veera Kinnunen in ...

A rivelarlo tramite una nota del programma è stata nelle scorse ore la conduttrice : 'Purtroppoha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà ...Pessima notizia per Milly Carlucci ., ex concorrente di Ballando con le stelle, è attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un' ischemia cerebrale . A rivelarlo tramite una nota del programma ...Luca Sguazzini, ex concorrente di "Ballando con le Stelle", è attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...