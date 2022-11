Il cortile delle sette fate

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Se c’è un vantaggio, uno soltanto, nell’essere una gatta nera, è quello di potersi nascondere in ogni buca, mimetizzare con il buio di un fosso o di una crepa nel muro. E così ho fatto pure stavolta, me la sono squagliata non appena ho sentito avvicinarsi passi pericolosi, anche se mi aspettavo di trovarmi davanti a uno solo di loro, e invece ce ne sono ben, capito?umani, anziumane, e dall’altra parte io soltanto, una povera gatta spaurita! Cantano, ballano, sono impazzite. Sei donne vestite d’oro e d’argento e una bambina vestita di pezze, e tra poco calerà il sole. Questo significa una cosa precisa, che non mi piace per niente: sono finita in mezzo a un raduno di streghe. Non posso credere che sia successo proprio a me. So esattamente cosa accadrà: arriveranno quei tipi, gli inquisitori, ...