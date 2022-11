Grande Fratello Vip | i sei nuovi concorrenti che entreranno domani

...sul palco è diventata una storia in sé", commenta Rabih Mroué. "Prima ha insistito per farmi mostrare tutto, le sue lettere, le foto, le interviste che ho fatto su di lui. Sentivo una...Sono sei i nuovi Vipponi pronti a varcare la porta rossa nel corso della tredicesima puntata delVip , in onda domani, giovedì 3 novembre 2022. Gf Vip: i sei concorrenti pronti ad entrare I nomi dei nuovi ingressi sono ormai ufficiali e alcuni di loro anche molto attesi. Scopriamo ...A quanto pare Carolina Marconi sta pensando di lasciare il Grande Fratello VIP 7: ecco le ultime news dalla casa ...Le sorprese non sono finite qui. Dopo l’aereo destinato a Geroge, sulla Casa di #GFVIP arriva un nuovo messaggio indirizzato ad Antonella. Ebbene sì, ad avvistare l’aereo è stato proprio Charlie che – ...