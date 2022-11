Genova | infastidito da una lite si affaccia scaglia una freccia con la balestra | uomo di 41 anni trafitto a morte

...dopo essere stato colpito al torace da una freccia scagliata da una balestra nel centro di. ... A scagliare la freccia un artigiano italiano di 63, Evarito Scalco, che era statodai ...... che ha imbracciato l'arco dal balcone di casa: è in carcere a Marassi Un peruviano di 41 anni, Javier Romero Miranda, è morto questa mattina all'ospedale San Martino didopo essere stato ...Il 41enne ricoverato al San Martino. L'episodio è avvenuto nella notte nel centro storico nel quartiere della Maddalena. Lite tra due uomini entrambi peruviani in strada e una terzo, dalla finestra, i ...La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier. L'arrestato, che ora dovrà rispondere di omicidio è Evaristo Scalco. L'uomo, dopo aver scagliato la freccia è sceso in strada ed ha cercato di est ...