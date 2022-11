Dall’operazione all’anca verso Parigi 2024 | Palmisano | “Mi spinge il fuoco che ho dentro”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ostia – Se quella medaglia d’oro olimpica conservata in bacheca e nel cuore conserva lacrime di rivalsa su dolore e infortuni, quella che potrebbe arrivare e che arriverà (per talento e voglia di rifarsi, con gli scongiuri sportivi del caso) avrà un peso maggiore. Emotivo e agonistico. Antonellatorna a correre per le strade del X Municipio e al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, anche se per gradi e in modo da non forzare ancora, dopo l’attesa operazione avutae punta a obiettivi a lungo termine. Il cuore, pieno di quelle emozioni e memore di una gioia indescrivibile a Sapporo alle Olimpiadi di Tokyo, si avvia ora. La sua storia di rinascita e di quel sorriso avuto nonostante una preospedalizzazione (temuta evidentemente da tutti) affrontata finalmente e con ...