Dal total look al mood fetish chic | dai contrasti di textures ai dettagli preziosi

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Mettere insieme un outfit con cappotto grigio che non sia banale può sembrare un’impresa ardua. Invece è più semplice di quanto si pensi. Il colore unisex e neutro di questo capospalla si presta infatti a essere classico ma anche fortemente contemporaneo. Specialmente se accostato ad altre nuances o se abbinato a capi inaspettati. Per trovare l’ispirazione giusta in fatto di styling basta dare un’occhiata alle passerelle autunno inverno 2022/23, così come agli outfit fotografati fuori dalle stesse sfilate. Le idee sono tante e tutt’altro che banali. Eccone 5 da replicare subito.Sportmax ha portato in passerella un cappotto grigio dalla forma davvero eye-catching. La sua silhouette a clessidra mette in risalto le forme naturali del corpo enfatizzandole. Ma a fare davvero la differenza qua sono anche i pezzi ai quali ...