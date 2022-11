Arrivano i nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip | ecco tutti i nomi dei protagonisti

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La casa delVip è partita in questa edizione con molti problemi, o meglio con uscite inaspettate che hanno portato a una drastica riduzione delle persone nella casa. L’uscita di Ginevra Lamborghini a pochi giorni dall’inizio della trasmissione a causa del bullismo contro Marco Bellavia, lo stesso Marco Bellavia uscito per le incomprensioni nella casa. È seguita poi l’uscita di Sara Manfuso che aveva bisogno di prendere le distanze, infine, l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi che ha portato in una sola puntata a perdere due. Vi è quindi la necessità di rimpiazzare le uscite e forse raddrizzare le sorti di questa edizione che non brilla in quanto a esempi positivi. L’annuncio dell’arrivo diè stato già dato dal conduttore Alfonso Signorini e ora i ...