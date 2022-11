(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Benha tenuto una videoconferenza con ildell’del presidente ucraino Volodymyr, Andriy Yermak, che lo haa visitare. E’ importante, ha detto l’diin una nota, il ruolo di ”personalità famose” per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in. “Andriy Yermak ha discusso con Bendei modi per fornire un sostegno ancora maggiore all’e ai suoi cittadini”, recita la nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

Entilocali-online

E' importante, ha detto l'ufficio di Zelensky in una nota, il ruolo di 'personalità famose' per mantenere alta l'attenzione sul conflitto in. 'Andriy Yermak ha discusso conAffleck dei ......stati fatti atterrare in una base militare della Bielorussia che ha un confne radente con l'...un'immagine satellitare che mostrava d ue aerei da guerra di Mosca e con loro un container... Ucraina, Ben Affleck chiama capo ufficio Zelensky: attore invitato a Kiev L’attore e regista statunitense Ben Affleck è stato invitato a visitare Kiev e ha tenuto una videoconferenza con il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Ben Affl ...L’arrivo dell’inverno, con basse temperature e bufere di neve, potrebbe rappresentare uno dei momenti più difficili della guerra in ...