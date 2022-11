Salisburgo | Reiter | «A San Siro per una notte indimenticabile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Stephan, amministratore delegato del, ha parlato in vista del match di Champions contro il Milan Stephan, ad delha parlato ai canali del club in vista del match contro il Milan. LE PAROLE – «Siamo eccitati dal fatto che così tanti tifosi arriveranno a Milano per supportare la squadra in una sfida così importante. L’organizzazione di un viaggio del genere, col più grande numero di sempre di tifosi al seguito della squadra in trasfera, è qualcosa di meraviglioso. Non vediamo l’ora di vivere unaa San». L'articolo proviene da Calcio News 24.